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  • Несчастный случай возле школы: ребенок поскользнулся и упал с горки

Несчастный случай возле школы: ребенок поскользнулся и упал с горки

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Вчера возле основной школы Тори произошел несчастный случай: маленькая девочка пришла покататься на санках и сломала ключицу на ледяной горке, передает Pärnu Postimees.

«Моя маленькая сестра поскользнулась и упала с горки. Родители просят всех поговорить со своими детьми еще раз, насколько опасно туда ходить», - сказала сестра пострадавшей Лийзи Аак.

По словам Аак, скорую помощь для сестры вызвали очевидцы. «Взрослые не всегда могут быть рядом в нужный момент. Пока ехали в ЭМО, говорила с медсестрой скорой помощи и она также не понимает, почему не могут поставить на этой горке хоть какое-то ограждение, чтобы дети с разгона не улетели на санках прямо в реку. Сейчас горка очень скользкая и на санках можно хорошо разогнаться», - предупреждает старшая сестра пострадавшей. 

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