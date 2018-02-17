Несчастный случай возле школы: ребенок поскользнулся и упал с горки

По словам Аак, скорую помощь для сестры вызвали очевидцы. «Взрослые не всегда могут быть рядом в нужный момент. Пока ехали в ЭМО, говорила с медсестрой скорой помощи и она также не понимает, почему не могут поставить на этой горке хоть какое-то ограждение, чтобы дети с разгона не улетели на санках прямо в реку. Сейчас горка очень скользкая и на санках можно хорошо разогнаться», - предупреждает старшая сестра пострадавшей.