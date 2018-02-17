Несчастный случай возле школы: ребенок поскользнулся и упал с горки

Вчера возле основной школы Тори произошел несчастный случай: маленькая девочка пришла покататься на санках и сломала ключицу на ледяной горке, передает Pärnu Postimees.
«Моя маленькая сестра поскользнулась и упала с горки. Родители просят всех поговорить со своими детьми еще раз, насколько опасно туда ходить», - сказала сестра пострадавшей Лийзи Аак.
По словам Аак, скорую помощь для сестры вызвали очевидцы. «Взрослые не всегда могут быть рядом в нужный момент. Пока ехали в ЭМО, говорила с медсестрой скорой помощи и она также не понимает, почему не могут поставить на этой горке хоть какое-то ограждение, чтобы дети с разгона не улетели на санках прямо в реку. Сейчас горка очень скользкая и на санках можно хорошо разогнаться», - предупреждает старшая сестра пострадавшей.