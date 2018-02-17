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Вооруженный мужчина ворвался в нарвскую аптеку

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Полицейские машины. Фото иллюстративное

ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня в Нарве произошло ограбление аптеки на улице Пушкина, 13. Полиция задержала подозреваемого. 

"Сегодня около 12.50 в полицию поступило сообщение, что в Нарве из аптеки на улице Пушкина мужчина, угрожая похожим на оружие предметом, украл из кассы 60 евро наличных денег, - сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кертту Кралль. - Около 14.40 полицейские задержали 30-летнего подозреваемого в Силламяэ". 

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства. 

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