Вооруженный мужчина ворвался в нарвскую аптеку

"Сегодня около 12.50 в полицию поступило сообщение, что в Нарве из аптеки на улице Пушкина мужчина, угрожая похожим на оружие предметом, украл из кассы 60 евро наличных денег, - сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кертту Кралль. - Около 14.40 полицейские задержали 30-летнего подозреваемого в Силламяэ".