Март Хельме: акцизы на топливо и алкоголь нужно сократить

По словам председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Марта Хельме, на проходящем сегодня, 17 февраля, в Культурном центре Тюри собрании совета уполномоченных партии будет принято политическое заявление о том, что необходимо снизить акциз как на топливо, так и на алкоголь так, чтобы они были на один цент меньше по сравнению с соседними странами, а также об освобождении пенсии от подоходного налога.
Март Хельме сделает на собрании доклад о политической ситуации в Эстонии, также будет принята политическая декларация, передает Rus.err.
Как сказал Хельме ERR, в заявлении будет уделено внимание ненормальной ситуации в налоговой политике Эстонии, по сути царящему там хаосу.
"Наше предложение очень простое: акцизы как на топливо, так и на алкоголь подняты неосознанно высоко, в результате чего Эстония теряет десятки и десятки миллионов налоговых поступлений из-за возникшей совершенно нездоровой приграничной торговли. Эти акцизы следует сократить до уровня, который, по крайней мере, на цент меньше, чем в соседних странах", - сказал председатель EKRE.