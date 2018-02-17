Март Хельме: акцизы на топливо и алкоголь нужно сократить

По словам председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Марта Хельме, на проходящем сегодня, 17 февраля, в Культурном центре Тюри собрании совета уполномоченных партии будет принято политическое заявление о том, что необходимо снизить акциз как на топливо, так и на алкоголь так, чтобы они были на один цент меньше по сравнению с соседними странами, а также об освобождении пенсии от подоходного налога.