Григорий Родченков: «Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля»

«Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля и не подвергались никаким санкциям.

Представители ФИФА просто прячут головы в песок, когда им задуют вопросы про допинг у российских футболистов.

Мутко приказал защищать игроков сборной России от допинг-контроля, когда он возглавлял РФС. Он говорил лично мне, что надо избежать любых скандалов, в случае обнаружения положительных допинг-проб их надо прятать Он говорил, что со всеми проблемами будут разбираться внутри сборной.