Григорий Родченков: «Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля»
17 февраля 2018 г., 21:00
Информатор WADA Григорий Родченков рассказал о допинге в российском футболе.
«Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля и не подвергались никаким санкциям.
Представители ФИФА просто прячут головы в песок, когда им задуют вопросы про допинг у российских футболистов.
Мутко приказал защищать игроков сборной России от допинг-контроля, когда он возглавлял РФС. Он говорил лично мне, что надо избежать любых скандалов, в случае обнаружения положительных допинг-проб их надо прятать Он говорил, что со всеми проблемами будут разбираться внутри сборной.
Когда у российских футболистов обнаруживали какие-то проблемы с допингом, эти результаты не вносились в систему Адамс», – сказал Родченков в интервью агентству Associated Press.