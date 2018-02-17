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На рабочем месте и по месту жительства президента Банка Латвии прошли обыски

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Коррупция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Вчера, 16 февраля, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски по месту жительства и работы президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

БПБК ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера "Norvik banka".

С Римшевичем агентству BNS связаться не удалось, как и получить комментарии в Банке Латвии. В БПБК агентству BNS не подтвердили и не опровергли данной информации. 

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