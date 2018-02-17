На рабочем месте и по месту жительства президента Банка Латвии прошли обыски
17 февраля 2018 г., 17:16
Вчера, 16 февраля, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски по месту жительства и работы президента Банка Латвии Илмара Римшевича.
В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.
БПБК ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера "Norvik banka".
С Римшевичем агентству BNS связаться не удалось, как и получить комментарии в Банке Латвии. В БПБК агентству BNS не подтвердили и не опровергли данной информации.