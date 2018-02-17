В Таллинне откроется штаб-квартира Всемирной федерации шашек

Всемирная федерация шашек в воскресенье откроет штаб-квартиру в Таллинне на улице Вене.
Эмблему штаб-квартиры Всемирной федерации шашек на стене Шахматного дома имени Пауля Кереса торжественно откроют премьер-министр Юри Ратас и председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт, сообщила Федерация.
В этот же день в рамках празднования Столетия Эстонской Республики состоится шашечный турнир, в котором примут участие президент федерации Янек Мягги и президент Эстонского союза шашек Тармо Тулва ( Janek Mäggi, Tarmo Tulva).
Всемирная федерация шашек размещает свою штаб-квартиру между Эстонией и Голландией с 7 октября прошлого года, когда Янек Мягги стал президентом федерации: физически штаб-квартира находится в Таллинне, юридически в Голландии.