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В Таллинне откроется штаб-квартира Всемирной федерации шашек

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Шашки. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Всемирная федерация шашек в воскресенье откроет штаб-квартиру в Таллинне на улице Вене.

Эмблему штаб-квартиры Всемирной федерации шашек на стене Шахматного дома имени Пауля Кереса торжественно откроют премьер-министр Юри Ратас и председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт, сообщила Федерация.

В этот же день в рамках празднования Столетия Эстонской Республики состоится шашечный турнир, в котором примут участие президент федерации Янек Мягги и президент Эстонского союза шашек Тармо Тулва ( Janek Mäggi, Tarmo Tulva).

Всемирная федерация шашек размещает свою штаб-квартиру между Эстонией и Голландией с 7 октября прошлого года, когда Янек Мягги стал президентом федерации: физически штаб-квартира находится в Таллинне, юридически в Голландии.

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