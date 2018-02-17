Луйк: НАТО и трансатлантические отношения укрепляют безопасность Европы

"НАТО и трансатлантические отношения формируют сдерживание, которое укрепляет безопасность Европы", - сказал Луйк на панельной дискуссии, в которой приняли участие вице-генсек НАТО Розе Геттемеллер, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, директор Европейского оборонного агентства Хорхе Домек и сенатор США Линдей Грэхем.

По словам Луйка, сотрудничество в рамках ЕС предлагает хорошие дополнительные возможности для развития военной мощи европейских стран, однако проекты как структурированное сотрудничество PESCO никогда бы не возникли, если бы олни копировали НАТО.

Луйк отметил, что оборонное сотрудничество НАТО и ЕС могло бы быть сосредоточено на обеспечение военной мобильности, киберзащите и организации совместных учений. Он призвал использовать для этого сотрудничества расположенную в Таллинне платформу Центра киберзащиты НАТО. Луйк также предложил договориться о том, чтобы все государства предоставляли бы разрешение союзным войскам в течение как минимум пяти дней пересекать границу.