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  • Ушел в магазин и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

Ушел в магазин и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet / Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в поисках 54-летнего Андреса, который 15 февраля уехал на велосипеде в магазин и не вернулся.

Андрес, у которого есть проблемы со здоровьем, 15 февраля около 17 часов попал в поле зрения камер видеонаблюдения, когда посетил магазин в Кяапа в волости Муствеэ. Мужчина покинул магазин и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приступившие к его поиску близкие обнаружили велосипед в нескольких десятках метров от магазина в месте, где мужчина обычно никогда его не оставлял.

Пропавший Андрес.

ФОТО: PPA

Полиция организовала поиски мужчины, основательно исследовав окрестности магазина и дома мужчины, а также лестничные клетки и подвалы различных домов, обочины дорог от магазина до дома и прочие места. Также связались с несколькими людьми, у которых Андрес мог провести время, но пока его так и не удалось найти.

Согласно собранной информации, Андрес планировал после похода в магазин вернуться домой, но почему он не вернулся и могла ли с ним случиться беда по пути домой, это выясняет полиция.

Рост Андреса около 180 см, у него худощавое телосложение и редкие седые волосы. На нем была темная куртка и синие джинсы, черная кепка и светло-синий рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о том, где может находиться Андрес, или видел его после вечера 15 февраля, просят позвонить по телефону 112. 

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