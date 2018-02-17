Ушел в магазин и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

Андрес, у которого есть проблемы со здоровьем, 15 февраля около 17 часов попал в поле зрения камер видеонаблюдения, когда посетил магазин в Кяапа в волости Муствеэ. Мужчина покинул магазин и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приступившие к его поиску близкие обнаружили велосипед в нескольких десятках метров от магазина в месте, где мужчина обычно никогда его не оставлял.

Пропавший Андрес. ФОТО: PPA

Полиция организовала поиски мужчины, основательно исследовав окрестности магазина и дома мужчины, а также лестничные клетки и подвалы различных домов, обочины дорог от магазина до дома и прочие места. Также связались с несколькими людьми, у которых Андрес мог провести время, но пока его так и не удалось найти.

Согласно собранной информации, Андрес планировал после похода в магазин вернуться домой, но почему он не вернулся и могла ли с ним случиться беда по пути домой, это выясняет полиция.

Рост Андреса около 180 см, у него худощавое телосложение и редкие седые волосы. На нем была темная куртка и синие джинсы, черная кепка и светло-синий рюкзак.