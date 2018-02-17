Галерея: смотрите, как в Таллинне отметили Китайский Новый год

В программу празднования Китайского Нового года вошел концерт с участием артистов из Пекина, на глазах у зрителей изготавливались ледяные скульптуры в честь года Собаки, также можно было ознакомиться с выставкой фотографий и заглянуть в палатки с китайской едой и рукоделиями. Праздник открыли мэр Таллинна Таави Аас и посол КНР в Эстонии Цюй Чже.

В честь наступления года желтой земляной Собаки Эстонию посетили музыканты Пекинского оркестра Китая, которые выступили с традиционными китайскими инструментами; на празднике были также танцовщики из труппы Пекинского современного танца; артисты, представляющие боевые искусства; скульпторы, создающие работы из льда; художники, которые представили историческую китайскую ксилографию и технику эмали.