В результате теракта в Нигерии погибли не менее 20 человек

Три предполагаемые террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на оживленном рыбном рынке в городе Кондюга на северо-востоке Нигерии. В результате теракта вечером в пятницу погибли не менее 20 человек, сообщила полиция в субботу, 17 февраля. Десятки человек получили ранения, передает Deutsche Welle.