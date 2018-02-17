В результате теракта в Нигерии погибли не менее 20 человек
17 февраля 2018 г., 18:44
Три предполагаемые террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на оживленном рыбном рынке в городе Кондюга на северо-востоке Нигерии. В результате теракта вечером в пятницу погибли не менее 20 человек, сообщила полиция в субботу, 17 февраля. Десятки человек получили ранения, передает Deutsche Welle.
Полиция предполагает, что взрывы совершила террористическая группировка "Боко Харам".
Кондюга расположен возле города Майдугури, являющегося столицей штата Борно и считающегося родиной движения "Боко Харам". С 2009 года в результате нападений исламистов в Нигерии погибли десятки тысяч человек, по оценкам, около 2,5 миллиона человек покинули страну.