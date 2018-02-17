Гражданин Финляндии незаконно пересек российскую границу по идейно-нравственным причинам

Пять месяцев под стражей суд счёт достаточным наказанием для иностранного гражданина, нарушившего границу, передает fontanka.fi.
Сообщение о возможном незаконном пересечении границы поступило российским пограничникам в сентябре 2017 года от финских коллег, сообщает "Столица на Онего" со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Республике Карелия.
Нарушитель был задержан, документов у него при себе не было. Он утверждал, что является гражданином Финляндии.
"Со слов иностранца, нарушить границу из Финляндии в Россию он решил по идейно-нравственным причинам, в связи с несогласием с внешней политикой, проводимой правительством Финляндии", - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ.
Было возбуждено уголовное дело. Суд Сортавалы признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 40тыс. рублей. Но, учитывая срок содержания гражданина Финляндии под стражей, освободил его от наказания.