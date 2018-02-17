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"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
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  • Организаторы новой акции против образования на латвийском надеются привлечь больше молодежи

Организаторы новой акции против образования на латвийском надеются привлечь больше молодежи

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Флаг Латвии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

24 февраля на Эспланаде, Латвия, состоится очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили агентству ЛЕТА в Русском союзе Латвии (РСЛ), передает Rus.Tvnet.

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. Как заявили в РСЛ, русская школа - это культурная ценность, гарантия самобытности и сохранение традиций.

На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.

Во вторник комиссия направила на рассмотрение в Сейме в первом чтении поправки, предусматривающие постепенный переход на обучение на латышском языке в средних школах.

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