Организаторы новой акции против образования на латвийском надеются привлечь больше молодежи

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. Как заявили в РСЛ, русская школа - это культурная ценность, гарантия самобытности и сохранение традиций.

На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.