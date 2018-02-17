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В центре Хельсинки прошла демонстрация за права животных

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Корова. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В центре Хельсинки сегодня около тысячи человек провели демонстрацию против нового правительственного закона о защите животных. Законопроект сейчас находится на стадии экспертного заключения, передает Yle.

По мнению демонстрантов, в законопроекте много недочетов. Митингующие считают, что предложенный документ существенным образом не улучшает права животных, так как ориентируется главным образом на производителей животноводческой продукции.

Участники акции протеста также требовали запретить пушное звероводство.

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