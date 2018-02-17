Новая технология позволила найти под шедевром Пикассо еще одну картину

Под верхним масляным слоем ученые обнаружили пейзаж с изображением Барселоны, который Пикассо использовал как основу для своей новой картины, относящейся к голубому периоду его творчества (1901-04 гг.).

Современный рентгенофлуоресцентный анализ дешевле обычных методов сканирования картин, к тому же требуемое оборудование достаточно компактно, благодаря чему его легко можно доставить в любую галерею.

Что удивительно в этом открытии, так это то, что пейзаж, скрывавшийся под картиной и, вероятно, созданный студентом, был повернут художником на 90 градусов, и то, что было очертаниями холмов, превратилось в спину сидящей женщины. Она восприняла форму и очертания каталонского ландшафта.

Куратор Художественного института Онтарио в Торонто Кеннет Браммел был чрезвычайно обрадован, узнав, что скрывается под знаменитым изображением нищенки.

"Это помогает в датировке картины, а также дает возможность установить, где именно она была написана", - пояснил он в интервью Би-би-си.

"Все это помогает нам задать новые, более интересные и, с научной точки зрения, более правильные вопросы касательно художника и его творческого процесса, а также того, как именно он выбирает ту или иную форму, которую впоследстии мы видим на холсте", - сказал куратор.

Известно, что в этот период творчества Пикассо приходилось не раз рисовать поверх картин, поэтому, по словам Браммела, особенно приятно, что "Нищенка" сохранилась.

До недавнего времени спектроскопический анализ картин применялся из-за дороговизны только к величайшим произведениям искусства и был доступен лишь самым крупным музеям и галереям мира.

Однако теперь, как указывает Франческа Касадио из Центра прикладного изучения произведений искусства в Чикаго - одного из разработчиков этого проекта, - новый рентгенофлуоресцентный анализ поможет лучше понять каждого отдельного художника, его мыслительный процесс и особенности техники.

"Еще очень много картин ждут своего часа, чтобы поведать нам свои секреты, и с помощью нашей системы анализа мы можем им в этом помочь", - сказала она Би-би-си.