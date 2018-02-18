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  • Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля, Ford перевернулся на крышу

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля, Ford перевернулся на крышу

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В субботу, 17 февраля, в 22.45 на шоссе Таллинн-Тарту в Койги (Ярвамаа) столкнулись два автомобиля, сообщает Järva Teataja.

Двигавшийся со стороны Тарту водитель Ford потерял управление на скользкой дороге, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ехавшим со стороны Таллинна автомобилем Dacia.

Ford промчался еще несколько сотен метров и съехал в кювет, где перевернулся на крышу.

В Ford был только водитель, он получил незначительные травмы и был доставлен на осмотр в больницу Ярвамаа. Находившиеся в Dacia водитель и две его пассажирки не пострадали.

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