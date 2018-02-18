Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля, Ford перевернулся на крышу
18 февраля 2018 г., 8:25
В субботу, 17 февраля, в 22.45 на шоссе Таллинн-Тарту в Койги (Ярвамаа) столкнулись два автомобиля, сообщает Järva Teataja.
Двигавшийся со стороны Тарту водитель Ford потерял управление на скользкой дороге, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ехавшим со стороны Таллинна автомобилем Dacia.
Ford промчался еще несколько сотен метров и съехал в кювет, где перевернулся на крышу.
В Ford был только водитель, он получил незначительные травмы и был доставлен на осмотр в больницу Ярвамаа. Находившиеся в Dacia водитель и две его пассажирки не пострадали.