Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля, Ford перевернулся на крышу

Двигавшийся со стороны Тарту водитель Ford потерял управление на скользкой дороге, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ехавшим со стороны Таллинна автомобилем Dacia.

Ford промчался еще несколько сотен метров и съехал в кювет, где перевернулся на крышу.

В Ford был только водитель, он получил незначительные травмы и был доставлен на осмотр в больницу Ярвамаа. Находившиеся в Dacia водитель и две его пассажирки не пострадали.