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На Курской АЭС, одной из крупнейших в России, произошло возгорание

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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Энергоблок №4 с нагрузкой 1065 МВт отключен на Курской АЭС из-за возгорания трансформатора Т-28. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики России.

В настоящий момент возгорание трансформатора ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас ведутся аварийно-спасательные работы, сообщает РБК.

В результате инцидента АЭС снизила рабочую мощность на 1000 МВт. Ситуация не имела последствий для потребителей, для обеспечения нормативного резерва мощности были включены энергоблок №11 (200 МВт) на Заинской ГРЭС, энергоблок №3 (250 МВт) на ТЭЦ-26 и турбогенератор ТГ-1 на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.

Также не было зафиксировано нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на станции. Радиационные последствия также не были замечены.

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