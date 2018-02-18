На Курской АЭС, одной из крупнейших в России, произошло возгорание

В настоящий момент возгорание трансформатора ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас ведутся аварийно-спасательные работы, сообщает РБК.

В результате инцидента АЭС снизила рабочую мощность на 1000 МВт. Ситуация не имела последствий для потребителей, для обеспечения нормативного резерва мощности были включены энергоблок №11 (200 МВт) на Заинской ГРЭС, энергоблок №3 (250 МВт) на ТЭЦ-26 и турбогенератор ТГ-1 на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.