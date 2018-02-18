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В Черное море вошли два американских ракетных эсминца

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ФОТО: Sipa USA/U.S. Navy/Sipa USA

Ракетный эсминец типа "Арли Берк" ВМС США "Карни" (Carney (DDG 64) вошел в Черное море. Как сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США, судно будет участвовать в операциях по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укреплению совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО. 

"[Маневры] демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность", — приводятся в сообщении слова командующего эсминцем капитана Питера Халворсена, которое цитирует Интерфакс.

Ранее в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США "Росс" (USS Ross (DDG 71)). Боевой корабль был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

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