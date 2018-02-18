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В Иране разбился пассажирский самолет: погибли 66 человек

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ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

При крушении самолета в Иране погибли все 66 человек на борту, сообщает АР со ссылкой на заявление авиакомпании Iran Aseman, сообщает Newsru.com.

Вскоре после первых сообщений о крушении некоторые СМИ сообщали, что пилот пытался совершить экстренную посадку, и предположили, что некоторые пассажиры могли выжить. В авиакомпании это опровергли.

Самолет ATR 72-500 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж - столицу одной из центральных провинций страны. Он пропал с радаров вскоре после вылета из столицы.

Авиакомпания Iran Aseman сообщила, что самолет врезался в гору Дена.

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди сообщил, что на борту было 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

Государственный телеканал Press TV в своем Twitter сообщает, что пилот этого же борта в 2013 году посадил самолет в аэропорту Ясуджа после отказа двигателя.

Первоначально поступали сообщения о неблагоприятных погодных условиях в районе катастрофы. Но нельзя исключать и отказ техники.

Точных данных о возрасте и техническом состоянии самолета не представлено, однако самолет явно не новый: сервис Flightradar указывает, что все шесть АТR 72 в распоряжении иранской авиакомпании оснащены устаревшим типом транспондеров - устройств, по которым сервис отслеживает положение самолетов в реальном времени.

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