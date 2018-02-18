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Трамп резко отчитал ФБР из-за трагедии в школе во Флориде

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ФОТО: Gerald Herbert/AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Федеральное бюро расследований из-за кровавого происшествия в школе во Флориде. По его словам, ФБР "тратит слишком много времени, пытаясь доказать российский сговор с избирательной кампанией Трампа". 

"Нет никакого сговора. Спуститесь [с небес] на землю и сделайте так, чтобы мы снова испытывали гордость", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Жертвами стрельбы в средней школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде в минувшую среду стали 17 человек, 14 человек получили ранения. Несколько пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Нападавший - 19-летний бывший ученик школы Николас Круз - был арестован спустя час после происшествия и признался в массовом убийстве.

Позднее стало известно, что Федеральное бюро расследований располагало информацией о том, что Круз, возможно, готовит нападение на школу.

В пятницу Дональд Трамп съездил в Паркленд, где посетил раненых, а также провел несколько встреч с родственниками пострадавших и сотрудниками правоохранительных органов. На этих встречах Трамп много говорил о проблемах безопасности в школах, но тему ограничения доступа к огнестрельному оружию не поднимал.

В субботу вечером тысячи жителей штата Флорида вышли на митинг, требуя от властей введения более жестких ограничений на продажу и владение оружием.

Многие из выступавших критиковали Трампа за нежелание ограничивать оборот оружия.

"Мне бы очень хотелось спросить у президента, сколько денег он получил от Национальной стрелковой ассоциации", - заявила Эмма Гонсалес, учащаяся школы Marjory Stoneman Douglas, где произошла трагедия.

"Но я и так знаю - 30 миллионов долларов! Поделите эту сумму на количество жертв огнестрельного оружия в США за полтора месяца только этого года, и вы получите 5800 долларов. Такова для вас, господин Трамп, цена человеческой жизни? - продолжила она. - Позор вам, и каждому политику, который принимает пожертвования от НСА, позор!"

Толпа поддержала Эмму Гонсалес. "Позор!" - скандировали митингующие.

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