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В аварии пострадал 11-летний мальчик

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Носилки в скорой помощи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Teet Malsroos/Õhtuleht

Вчера днем в Таллинне на перекрестке улиц Пирита и Пурье произошла авария, в которой пострадал ребенок. 

Авария произошла в 15.49. По предварительным данным, автомобиль Opel Insignia, совершал поворот налево на улицу Пурье и столкнулся с автомобилем Škoda Superb, который ехал по улице Пирита со стороны Меривялья.

За рулем Škoda Superb находился 45-летний мужчина. После аварии водитель Opel скрылся с места происшествия. В результате аварии в больницу был доставлен пассажир Škoda, 11-летний мальчик.

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