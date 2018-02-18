В аварии пострадал 11-летний мальчик
18 февраля 2018 г., 11:01
Вчера днем в Таллинне на перекрестке улиц Пирита и Пурье произошла авария, в которой пострадал ребенок.
Авария произошла в 15.49. По предварительным данным, автомобиль Opel Insignia, совершал поворот налево на улицу Пурье и столкнулся с автомобилем Škoda Superb, который ехал по улице Пирита со стороны Меривялья.
За рулем Škoda Superb находился 45-летний мужчина. После аварии водитель Opel скрылся с места происшествия. В результате аварии в больницу был доставлен пассажир Škoda, 11-летний мальчик.