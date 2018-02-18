Галерея: стартовал Тартуский лыжный марафон
18 февраля 2018 г., 11:29
В воскресенье утром в Отепя начался 45-й Тартуский лыжный марафон. На 63-километровую дистанцию от Отепя до Эльва вышли 2790 участников.
Если в последние годы из-за скверных погодных условий марафон отменялся или проходил на укороченной дистанции, то в этот раз снега достаточно и лыжникам предстоит преодолеть оригинальные 63 км, пишет Tartu Postimees.
Старт 45-го Тартуского марафона на 63-километровую дистанцию был дан из Отепя в 9.00, те лыжники, которые планируют преодолеть 31-километровую дистанцию, начнут свою гонку из Арула в 12.30.
Из-за Тартуского марафона в Южной Эстонии были введены ограничения движения транспортных средств.