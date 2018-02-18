Украинские пограничники заявили о скоплении около 100 фур на границе с Россией

"В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, "еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом".