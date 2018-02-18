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  • Украинские пограничники заявили о скоплении около 100 фур на границе с Россией

Украинские пограничники заявили о скоплении около 100 фур на границе с Россией

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Украинский пограничник.

ФОТО: Scanpix

Возле международного пункта пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка в Харьковской области Украины скопилась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию Российской Федерации, сообщает Interafx.ru.

"В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, "еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом".

В информации отмечается, что на официальный запрос Госпогранслужбы Украины относительно сложившейся ситуации российская сторона не ответила, однако люди, которые едут из России, сообщили, что грузовые транспортные средства не пропускают через границу из-за неисправности рентгеновского оборудования для досмотра грузов.

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