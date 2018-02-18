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Эстонская фирма будет премировать ответственных водителей

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ФОТО: Marko Saarm

Эстонская фирма InLimit собирается разработать приложение, премирующее водителей, которые не превышают скорость.  

«InLimit это приложение для навигации, основной особенностью которого является премирование водителей, соблюдающих установленные скоростные ограничения на дороге», - отметил порталу Geenius исполнительный директор фирмы Олав Карулин.

По его словам, за каждый километр, который водитель проехал без превышения скорости, ему будут начисляться бонусы, которые можно потом обменять на скидки у партнеров фирмы.

«Кроме этого мы даем возможность водителям соревноваться друг с другом, чтобы выяснить, кто является самым ответственным участником движения. Мы будем устраивать состязания, победитель которых получит известность и почитание, а также небольшую премию от нас», - отметил он. 

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