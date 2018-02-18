Эстонская фирма будет премировать ответственных водителей

«InLimit это приложение для навигации, основной особенностью которого является премирование водителей, соблюдающих установленные скоростные ограничения на дороге», - отметил порталу Geenius исполнительный директор фирмы Олав Карулин.

По его словам, за каждый километр, который водитель проехал без превышения скорости, ему будут начисляться бонусы, которые можно потом обменять на скидки у партнеров фирмы.