Как деревенский парень из Мали украл у банка 242 млн долларов и ничего ему за это не было

И где же был в это время "маг и волшебник" Фоутанга Бабани Сиссоко? Уже далеко.

Одно из преимуществ схемы, которую придумал предприимчивый малиец, - то, что ему не нужно было находиться в Дубае, чтобы получать деньги от банка.

В ноябре 1995 года, спустя всего какие-то несколько недель после демонстрации Мохаммеду Аюбу своих способностей мага, Сиссоко наведывался в офис одного из нью-йоркских банков. Там он сделал нечто большее, чем открытие счета или получение кредита.

"Однажды он зашел в Ситибанк, познакомился с операционисткой и женился на ней. Можно догадаться, что теперь все вопросы с Ситибанком решались гораздо проще. Он открыл счет, на который, насколько я помню, было переведено более 100 млн долларов", - говорит Алан Файн.

Исламский банк Дубая обратился в суд с иском против Ситибанка. Согласно материалам дубайского банка, на счет в Ситибанке был переведен 151 млн долларов с корреспондентского счета в Исламском банке Дубая - все это было сделано без необходимого разрешения. Позже дубайский банк отказался от своих претензий к Ситибанку.

Сиссоко заплатил своей новой жене более полумиллиона долларов за помощь. "Понятия не имею, каким образом был оформлен их брак, но он называл ее женой, и она считала себя его женой. При этом она понимала, что у него есть еще много других жен. Одни - из Африки, другие - из Майами и Нью-Йорка", - говорит Файн.

Благодаря поступлению денег из дубайского банка, Сиссоко смог осуществить свою мечту: он основал собственную авиакомпанию в Западной Африке. Он купил подержанный бизнес-джет Hawker Siddeley 125 и несколько старых Boeing 727. Это было началом недолгой истории авиакомпании Air Dabia, получившей название в честь малийской деревни, где родился Сиссоко.

Все шло по плану, но в июле 1996 года Сиссоко сделал грубую ошибку - он попытался купить два вертолета Bell UH-1 Iroquois, которые использовались во время войны во Вьетнаме. До сих пор непонятно, зачем ему понадобились боевые "Ирокезы".

"Он объяснил покупку тем, что хотел использовать эти вертолеты в качестве "скорой" для доставки в больницы пострадавших. Но вертолеты, которыми он заинтересовался, были довольно большими, такие обычно не используются для перевозки раненых", - говорит Файн.

Многоженец и транжира

Поскольку эти вертолеты можно было переоборудовать под военные нужды, для их покупки требовалось специальное разрешение, которого у Сиссоко не было. Его люди попытались решить проблему в ускоренном порядке, дав взятку в 30 тысяч долларов офицеру таможни. Тут их и арестовали. Интерпол выдал ордер на арест и Сиссоко. Его задержали в Женеве, где он как раз собирался открыть еще один банковский счет для получения переводов из ОАЭ.