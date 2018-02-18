понедельник, 19 февраля 2018 г.
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В Англии из-за нехватки курицы закрылись рестораны KFC

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ФОТО: Jonathan Short/UPPA/Photoshot/Scanpix

Часть ресторанов сети быстрого питания KFC в Великобритании закрылась из-за нехватки курицы. Филиалы заведения прекратили работу в семи графствах, сообщает Lenta.ru.

Часть ресторанов сети быстрого питания KFC в Великобритании закрылась из-за нехватки курицы. Филиалы заведения прекратили работу в семи графствах, сообщает Independent.

На дверях ресторанов висят объявления, в которых говорится о «небольших неприятностях с доставкой курицы». Сообщения о закрытии KFC разместили сотни пользователей Twitter. Некоторые из них объездили несколько ресторанов, но столкнулись с той же проблемой. Один из комментаторов назвал это концом света.

Представитель KFC объяснил, что доставить свежую курицу в 900 ресторанов довольно сложно. По его словам, сеть не хотела снижать качество продуктов, поэтому часть заведений пришлось закрыть, либо сократить рабочие часы. О том, когда проблема будет устранена, не сообщается.

Kentucky Fried Chicken (KFC) — международная сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Ее основал предприниматель Харланд Сандерс, который начал продавать жареных цыплят во времена Великой депрессии.

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