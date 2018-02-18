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BMW съехал с дороги и застрял в кювете

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Съехавший в кювет BMW. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kenno Soo

Вчера поздно вечером произошло дорожно-транспортное происшествие между Пайде и Тюри, в волости Тюри, у горы Кирна, где в кювет съехал BMW. Передняя и задняя части автомобиля застряли в придорожной канаве, передает Järva Teataja.

Полевой руководитель Пайдеского отдела полиции Маргус Пеэт сказал, что сообщение о ДТП пришло поздно вечером. Патруль отправился на место происшествия, однако к приезду полиции машину уже успели вытащить.

Пеэт напоминает участников движения считаться с зимними дорожными условиями и с особенностями своих автомобилей.

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