BMW съехал с дороги и застрял в кювете
18 февраля 2018 г., 14:23
Вчера поздно вечером произошло дорожно-транспортное происшествие между Пайде и Тюри, в волости Тюри, у горы Кирна, где в кювет съехал BMW. Передняя и задняя части автомобиля застряли в придорожной канаве, передает Järva Teataja.
Полевой руководитель Пайдеского отдела полиции Маргус Пеэт сказал, что сообщение о ДТП пришло поздно вечером. Патруль отправился на место происшествия, однако к приезду полиции машину уже успели вытащить.
Пеэт напоминает участников движения считаться с зимними дорожными условиями и с особенностями своих автомобилей.