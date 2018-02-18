Обнаружены обломки врезавшегося в гору иранского самолета, на борту которого погибли 66 человек. По информации посольства РФ, граждан России среди жертв авиакатастрофы нет.
Как передает NEWSru Israel, обломки самолета ATR 72 найдены в горном массиве Дена, неподалеку от населенного пункта Кух э-Динар (к югу от города Семиром, провинция Исфахан). Катастрофа произошла в 22,5 км к северу от пункта назначения - города Ясудж.
Директор департамента по связям с общественностью авиакомпании Iran Aseman Airlines Мохаммад Табатабаи подтвердил, что никто из 66 человек, находившихся на борту не выжил.
По предварительным данным, самолет в тумане врезался в гору. Не исключено, что причиной катастрофы стали не погодные условия или ошибка пилота, а техническая неисправность: известно, что борт эксплуатировался 24 года.
В заявлении компании Iran Aseman Airlines отмечается, что самолетом управлял опытный пилот Ходжаталлах Фулад. Там подтвердили информацию СМИ, что Фулад в 2013 году сумел успешно посадить этот самолет в Ясудже после отказа двигателя.
C начала эксплуатации ATR 72 были потеряны 27 самолетов этого типа, из них 10 - в катастрофах, приведших к гибели 332 человек.