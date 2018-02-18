Погранохрана Финляндии: двое на мотосанях незаконно пересекли границу

Погранохрана Северной Карелии сообщает, что водители мотосаней успели вернуться обратно на российскую территорию. Случай расследуется по факту нарушения государственной границы.

Это уже второй случай в текущем году, когда на погранучастке Северной Карелии происходит незаконное пересечение границы.