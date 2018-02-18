Акция в поддержку Саакашвили в Киеве собрала тысячи людей

Демонстранты держали в руках плакаты с такими надписями, как "Порошенко - новый Янукович", "Порошенко не наш президент", и скандировали "Позор этой власти" и другие лозунги.

Сообщение о минировании метро

В тот же день примерно на один час прекратили работу шесть станций метро в центре Киева. Как сообщается в микроблоге метрополитена в Twitter, из-за поступления "анонимного сообщения о минировании" были закрыты вход и выход со станций, поезда на них не останавливались. Через час руководство метро сообщило, что станции продолжили работу, так как завершилась проверка, в ходе которой взрывоопасные предметы обнаружены не были.

Без гражданства, но с правом на проживание в ЕС

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Таким образом он стал лицом без гражданства, так как ранее уже был лишен грузинского. В сентябре политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников и вновь включился в политическую борьбу. В феврале украинские власти на основании соглашения о реадмиссии выдворили его в Польшу.