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Читайте, за какую прибавку к зарплате жители Эстонии готовы час добираться на работу

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ФОТО: Arvo Meeks/L

Жители Эстонии готовы сменить нынешнюю работу на другую, и добираться до нее час на автомобиле, если прибавка к зарплате составит 400 евро, выясняется из исследования CV-Online.

«Люди предпочитают работу около дома или дом около работы», - отметил эксперт рынка труда сервиса CV-Online Райн Ресмельдт Уусен, добавив, что если государство выведет 1000 рабочих мест за пределы Таллинна, то это станет серьезной мотивацией для уездных специалистов работать рядом с домом, сообщает Sakala.  

Каждый шестой опрошенный в ходе исследования заявил, что готов рассмотреть необходимость час добираться на автомобиле на работу, если прибавка к зарплате составит 200 евро.

За прибавку в 500 евро на данный шаг готовы пойти уже три четверти опрошенных. При этом оставшаяся четверть заявила, что не согласиться целый час ехать на работу ни при каких условиях.

В исследовании приняли участие 1000 человек. 

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