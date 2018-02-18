понедельник, 19 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Киеве националисты забросали камнями здание Россотрудничества и Сбербанка

В Киеве националисты забросали камнями здание Россотрудничества и Сбербанка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Националисты.

ФОТО: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Представители украинских националистических организацией, направлявшихся протестовать к зданию представительства Россотрудничества на улице Борисоглебской на киевском Подоле, разбили камнями окна в здании Сбербанка и Россотрудничества, сообщает Interfax.ru.

Около сотни участников шествия сделали остановку возле здания Сбербанка и забросали его камнями. В результате этого было разбито много стекол в помещении банка. После этого протестующие двинулись дальше.

Дойдя до здания Россотрудничества, активисты начали забрасывать его булыжниками и яйцами. В здании также разбито много стекол.

Рядом находились сотрудники Нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

После этого часть активистов подошли к зданию "Альфа-Банка" и также бросили в него несколько камней.

Ранее сегодня группа украинских националистов собралась на Площади независимости. Один из лидеров националистов Мыкола Коханивский призвал их проследовать маршем к зданию представительства Россотрудничества, чтобы заявить о нежелательности присутствия подобных организаций в Киеве и на Украине. Сформировалась колонна из нескольких десятков человек. Через Европейскую площадь они пошли в направлении Подола.

В Россотрудничестве сообщили, что в ходе акции ее участники проникли на территорию российского центра науки и культуры, уничтожили флаг РФ и выставку, посвященную творчеству Федора Шаляпина.

"Нападению подверглись сотрудники Центра. Была остановлена работа творческих клубов и кружков, среди посетителей которых, в момент проведения акции националистов было более 60 детей", - отметили в ведомстве.

Напомним, что 17 февраля, представители украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ