В Киеве националисты забросали камнями здание Россотрудничества и Сбербанка

Представители украинских националистических организацией, направлявшихся протестовать к зданию представительства Россотрудничества на улице Борисоглебской на киевском Подоле, разбили камнями окна в здании Сбербанка и Россотрудничества, сообщает Interfax.ru.
Около сотни участников шествия сделали остановку возле здания Сбербанка и забросали его камнями. В результате этого было разбито много стекол в помещении банка. После этого протестующие двинулись дальше.
Дойдя до здания Россотрудничества, активисты начали забрасывать его булыжниками и яйцами. В здании также разбито много стекол.
Рядом находились сотрудники Нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
После этого часть активистов подошли к зданию "Альфа-Банка" и также бросили в него несколько камней.
Ранее сегодня группа украинских националистов собралась на Площади независимости. Один из лидеров националистов Мыкола Коханивский призвал их проследовать маршем к зданию представительства Россотрудничества, чтобы заявить о нежелательности присутствия подобных организаций в Киеве и на Украине. Сформировалась колонна из нескольких десятков человек. Через Европейскую площадь они пошли в направлении Подола.
В Россотрудничестве сообщили, что в ходе акции ее участники проникли на территорию российского центра науки и культуры, уничтожили флаг РФ и выставку, посвященную творчеству Федора Шаляпина.
"Нападению подверглись сотрудники Центра. Была остановлена работа творческих клубов и кружков, среди посетителей которых, в момент проведения акции националистов было более 60 детей", - отметили в ведомстве.
Напомним, что 17 февраля, представители украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его.