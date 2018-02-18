Местный житель расстрелял толпу людей во время Масленицы в Дагестане, погибло 5 человек

"По последней информации, пять человек стали жертвами в результате преступного акта в Кизляре. Из пяти доставленных в больницу людей еще одна женщина скончалась на операционном столе. По предварительным данным, состояние еще двоих - тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что жертвами стрелка стали четыре женщины.

Сегодня вечером неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу. По некоторым данным, огонь мог быть открыт по прихожанам церкви.

Источник "Интерфакса" сообщил, что преступников, устроивших стрельбу, было двое - муж и жена. По его словам, перед тем, как был отрыть огонь, жена убежала, стрелял мужчина. Позднее правоохранительные органы задержали женщину.

Как сообщил представитель республиканского СКР Расул Темирбеков, преступник оказался 22-летним местным жителем. Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что стрелявший является уроженцем Цунтинского района по фамилии Халилов.

По данным МВД по Дагестану, преступник стрелял из охотничьего ружья.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину, которая была рядом со стрелявшим по людям преступником. По предварительным данным, это его жена.