Sunday Times: британский бизнесмен продвигал в соцсетях ботов из России

Основная работа 37-летнего Джейми Робертсона - поставка еды и напитков для свадеб в графствах близ Лондона.

Но в свободное от этой работы время он занимается гораздо более сомнительным делом, пишет Sunday Times.

Последние пять лет Робертсон предоставлял своим клиентам услугу, искусственно повышающую их влияние в "Твиттере", а также позволяющую им направлять в нужном им направлении дебаты в соцсетях при помощи фейковых профилей, многие из которых были ботами, связанными с российской пропагандой.

Его сайт Retweets.Pro называл себя "Маркетинговым агентством номер один в "Твиттере" и "Инстаграме". Адрес сайта появлялся высоко в поиске Google.

Среди прочего, сайт Робертсона предлагал добавить до 50 тысяч фолловеров к аккаунту клиента в "Твиттере", чтобы этот аккаунт казался более популярным. Сайт также мог ретвитить какой-то пост до 10 тысяч раз, создавая тем самым видимость популярности.

Но, пишет Sunday Times, результаты анализа профилей, которыми пользовался Робертсон, указывают, что они были фейковыми. Большинство из них были из России.

Многие из них распространяли твиты, в которых критиковалась внешняя политика США, восхвалялся российский президент Владимир Путин, а также содержались нападки на Европу, Украину и США.

Преступная деятельность и фейковый Илон Маск

Анализ этих сайтов обнаружил и свидетельства возможной преступной деятельности.

Например, при помощи Робертсона российские боты ретвитили настоящие твиты американского миллиардера Илона Маска, но добавляли к ним фейковое сообщение, якобы от того же Маска, продвигавшее рискованные операции с биткоинами.

Сам Робертсон, пишет газета, признает, что сайт принадлежал ему, но утверждает, что не подозревал, что им пользовались фейковые аккаунты. Он удалил сайт на прошлой неделе, после разговора с Sunday Times.

С тех пор из "Твиттера" исчезли многие связанные с сайтом аккаунты.

По словам Робертсона, он получал по пять заказов в сутки и зарабатывал на этом до 11 тысяч фунтов стерлингов (15,5 тысяч долларов) в год.

Он утверждает, что ни разу не проверял содержание продвигаемых им твитов и использовал аккаунты, созданные другими людьми по всему миру.

Робертсон говорит, что был "просто потрясен", когда узнал про фейковые аккаунты, которые занимались политической или преступной деятельностью.