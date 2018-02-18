Николай Петрович покинул горсобрание Кохтла-Ярве
18 февраля 2018 г., 16:40
В начале февраля избирательная комиссия Кохтла-Ярве приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Петровича, сообщает Rus.err.ee.
Решение было принято на основании заявления Николая Петровича. Теперь его в горсобрании заменит Борис Клубов.
В прошлом созыве горсобрания полномочия Петровича, члена правления сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp, из-за прогулов периодически приостанавливались, но обычно через какое-то время он все-таки возвращался в представительный орган власти. В одном из подобных случаев ему на замену также пришел Клубов.