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Николай Петрович покинул горсобрание Кохтла-Ярве

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Николай Петрович.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В начале февраля избирательная комиссия Кохтла-Ярве приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Петровича, сообщает Rus.err.ee.

Решение было принято на основании заявления Николая Петровича. Теперь его в горсобрании заменит Борис Клубов.

В прошлом созыве горсобрания полномочия Петровича, члена правления сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp, из-за прогулов периодически приостанавливались, но обычно через какое-то время он все-таки возвращался в представительный орган власти. В одном из подобных случаев ему на замену также пришел Клубов.

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