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Tallink не подтверждает факт изнасилования на пароме

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ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

По данным Delfi, на пароме Baltic Queen 17 февраля произошло изнасилование.

"На данный момент у меня отсутствует подтверждение о том, что произошедший инцидент был изнасилованием, -  сказала пресс-секретарь Tallink Катри Линк порталу Rus.Postimees. - Этим делом занимается полиция."

По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, эстонская полиция этим делом не занимается, поскольку причастные не являются гражданами Эстонии.

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