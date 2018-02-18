Tallink не подтверждает факт изнасилования на пароме
18 февраля 2018 г., 19:39
По данным Delfi, на пароме Baltic Queen 17 февраля произошло изнасилование.
"На данный момент у меня отсутствует подтверждение о том, что произошедший инцидент был изнасилованием, - сказала пресс-секретарь Tallink Катри Линк порталу Rus.Postimees. - Этим делом занимается полиция."
По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, эстонская полиция этим делом не занимается, поскольку причастные не являются гражданами Эстонии.