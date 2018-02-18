Министр обороны вручит награды за вклад в развитие гособороны

Среди 89 награжденных немало тех, кто внес вклад в обустройство в Эстонии батальона союзников, способствовал успеху председательства Эстонии в ЕС, повышал уровень выучки в Силах обороны и организации дополнительного повышения квалификации военнослужащих, сообщили BNS из Министерства обороны.

Высшей из наград Министерства, награды второй степени на этот раз удостоены полковник Каупо Розин за значительный вклад в развитие государственной обороны и результативное сотрудничество с министерство; госсекретарь Хейки Лоот за организацию дополнительного повышения квалификации военнослужащих, что обусловило развитие быстрой возможности реагирования в гособороне; начальник отдела оборонной политики Министерства обороны Франции Филипп Эррера за вклад в развитие эстонско-французского оборонного сотрудничества и отношений безопасности; генерал-лейтенант британской армии Патрик Николя Ярдли Монрад Сандерс за значительный вклад в развитие сотрудничества, а также директор Государственного центра оборонных инвестиций полковник Рауно Сирк за вклад в создание центра.