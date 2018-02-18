Неизвестные изрисовали посольство Польши в Израиле

«Некоторое время назад поступило сообщение об оскорбительных надписях, оставленных на доске объявлений и входных воротах польского посольства в Тель-Авиве. Полиция начала расследование и собирает показания для выявления правонарушителей», — сообщили в пресс-службе полиции.

Надписи на английском языке содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах.