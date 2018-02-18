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Неизвестные изрисовали посольство Польши в Израиле

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ФОТО: Czarek Sokolowski/AP/Scanpix

Израильская полиция ищет неизвестных, которые оставили оскорбительные надписи и нарисовали свастики на объектах на территории посольства Польши в Тель-Авиве, сообщает Lenta.ru.

«Некоторое время назад поступило сообщение об оскорбительных надписях, оставленных на доске объявлений и входных воротах польского посольства в Тель-Авиве. Полиция начала расследование и собирает показания для выявления правонарушителей», — сообщили в пресс-службе полиции.

Надписи на английском языке содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах.

В январе власти Израиля раскритиковали польский законопроект, который запрещает любые высказывания о причастности Польши к преступлениям нацистской Германии. Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет лишения свободы за выражение «польские лагеря смерти» и другие подобные.

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