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Президент Банка Латвии считает свое задержание незаконным

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Илмар Римшевич.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, и в данный момент статус подозреваемого к нему не применен, рассказал агентству ЛЕТА адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, передает Rus.Tvnet.

Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.

Римшевич находится сейчас в изоляторе Госполиции. О дальнейших действиях KNAB адвокату неизвестно, и более подробной информации о следственных действиях он предоставить не может.

Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.

Римшевич, явившись в KNAB, подтвердил свою готовность предоставить всю интересующую учреждение информацию и принять участие во всех процессуальных действиях, чтобы по возможности быстрее выяснить истину, но KNAB самым актуальным сочло оформление факта задержания. По факту задержания готовится жалоба.

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