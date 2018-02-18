Президент Банка Латвии считает свое задержание незаконным

Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.

Римшевич находится сейчас в изоляторе Госполиции. О дальнейших действиях KNAB адвокату неизвестно, и более подробной информации о следственных действиях он предоставить не может.

Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.