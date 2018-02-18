Президент Банка Латвии считает свое задержание незаконным

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, и в данный момент статус подозреваемого к нему не применен, рассказал агентству ЛЕТА адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, передает Rus.Tvnet.
Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.
Римшевич находится сейчас в изоляторе Госполиции. О дальнейших действиях KNAB адвокату неизвестно, и более подробной информации о следственных действиях он предоставить не может.
Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.
Римшевич, явившись в KNAB, подтвердил свою готовность предоставить всю интересующую учреждение информацию и принять участие во всех процессуальных действиях, чтобы по возможности быстрее выяснить истину, но KNAB самым актуальным сочло оформление факта задержания. По факту задержания готовится жалоба.