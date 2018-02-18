Варшава оправдывается после слов о "еврейских преступниках"

Польские власти стараются пригасить скандал, возникший в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности после слов премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об "еврейских преступниках" во время Холокоста. На официальном сайте правительства страны в воскресенье, 18 февраля, было опубликовано заявление представителя правительства. Как следует из текста документа, Моравецкий "ни в коем случае не намеревался возложить на еврейских жертв Холокоста ответственность за геноцид, совершенный немецкими нацистами".

Наоборот, отмечает спикер, польский премьер неоднократно и категорически выступал против отрицания Холокоста, а также антисемитизма во всех его формах. Польша, указывается далее в документе, намерена и дальше сохранять доверительный диалог с Израилем.

По словам представителя правительства, высказывания польского премьера следует истолковывать как искренний призыв к открытому обсуждению преступлений, совершенных против евреев во время Холокоста, независимо от национальности совершивших их лиц. До оккупации нацистской Германией евреи жили и работали на территории Польши в течение 800 лет, отмечается в документе.