В юбилейную неделю ЭР100 состоится более 650 мероприятий

«По случаю приближающегося юбилея в крупных и малых населенных пунктах нашей страны состоится более 600 мероприятий, а проживающие за рубежом эстонцы и друзья Эстонии в разных уголках мира организуют более полусотни мероприятий», – рассказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа.

Сотый день рождения Эстонской Республики отмечается впервые в течение всей юбилейной недели с 19 по 25 февраля. Президентский прием в этом году состоится в Тарту, однако мероприятия, посвященные столетию Эстонской Республики, будут проходить в течение недели в разных городах страны. Например, традиционное вручение государственных наград пройдет в Нарве. Торжественные мероприятия пройдут в Таллинне, Хаапсалу, Нарве, Вильянди, Пярну, Пайде и Тарту.

Празднования юбилейной недели начнутся в полдень в Таллинне по адресу Тарту маантеэ, 1, где действовал Комитет спасения, составивший манифест независимости Эстонии. В полдень начнется торжественное собрание, где с приветственной речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Историк Яак Юске расскажет о происходивших 100 лет назад событиях. На месте проведения мероприятия будет воссоздана стена фасада здания Комитета спасения. По окончании мероприятия участники начнут шествие к зданию Банка Эстонии.

Примерно в 13 часов шествие достигнет Банка Эстонии, где будет представлена юбилейная монета достоинством в 2 евро. Приветственные речи произнесут президент Банка Эстонии Ардо Ханссон и авторы монеты. Вниманию гостей будет представлен мини-этюд о Комитете спасения в исполнении VAT teater.