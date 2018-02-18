В Таллиннском загсе растет число желающих заключить брак
18 февраля 2018 г., 21:22
С начала этого года в Таллиннском загсе резко возросло число заявлений от желающих заключить брак. Теперь можно подавать бумаги не за три месяца, как раньше, а аж за полгода, и поэтому влюбленные стараются заранее застолбить удобные или важные для них даты.
Сегодня в загсе состоялся день открытых дверей, и стало ясно, что без работы его сотрудники не останутся. Сегодня можно было бронировать даты свадьбы даже не на полгода, а на весь год вперед, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Самые желанные даты - 8 и 18 числа 8 месяца 2018-го.