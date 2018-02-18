В Таллиннском загсе растет число желающих заключить брак

С начала этого года в Таллиннском загсе резко возросло число заявлений от желающих заключить брак. Теперь можно подавать бумаги не за три месяца, как раньше, а аж за полгода, и поэтому влюбленные стараются заранее застолбить удобные или важные для них даты.