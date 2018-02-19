"Исламское государство" взяло ответственность за бойню у храма в Дагестане

Ранее стало известно, что нападение совершил 22-летний Халил Халилов, житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Халилов в прошлом году примкнул к ИГ. "Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски, также оперативники проверяют связи Халилова", - заявил собеседник портала.

Как сообщалось, Халилов днем в воскресенье, 18 февраля, открыл стрельбу по людям, собравшимся праздновать Масленицу. В результате четыре женщины погибли на месте, пятая скончалась в больнице на операционном столе. Еще пять получили ранения, в том числе сотрудник Росгвардии и представитель полиции. Нападавший был убит в развязавшейся перестрелке с представителями правоохранительных органов.