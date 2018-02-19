понедельник, 19 февраля 2018 г.
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"Исламское государство" взяло ответственность за бойню у храма в Дагестане

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Службы безопасности Дагестана. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti/Scanpix

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу у храма Георгия Победоносца в дагестанском Кизляре, жертвами которой стали пять человек. Как передает Reuters, соответствующее заявление боевики распространили через собственное информационное агентство Amaq. Никаких подробностей о якобы своем солдате экстремисты не привели, пишет Newsru.com.

Ранее стало известно, что нападение совершил 22-летний Халил Халилов, житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Халилов в прошлом году примкнул к ИГ. "Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски, также оперативники проверяют связи Халилова", - заявил собеседник портала.

Как сообщалось, Халилов днем в воскресенье, 18 февраля, открыл стрельбу по людям, собравшимся праздновать Масленицу. В результате четыре женщины погибли на месте, пятая скончалась в больнице на операционном столе. Еще пять получили ранения, в том числе сотрудник Росгвардии и представитель полиции. Нападавший был убит в развязавшейся перестрелке с представителями правоохранительных органов.

Предполагаемый террорист стрелял из охотничьего ружья, у него также нашли нож. Настоятель храма и очевидцы заявили, что стрелок кричал "Аллах акбар". Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по двум статьям: об убийстве и о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

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