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В Эстонии стартует юбилейная неделя празднования столетия республики

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Государственный флаг.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

В понедельник, 19 февраля, в полдень состоится торжественное открытие недели празднования столетнего юбилея Эстонской Республики. В течение недели в крупных городах Эстонии пройдет серия знаменательных событий, которые расскажут об истории провозглашения Эстонской Республики. Сто лет назад 19 февраля в Таллинне был основан Комитет спасения, составивший манифест независимости Эстонии.

«По случаю приближающегося юбилея vs расскажем о рождении нашего государства, совершив путешествие в историю, которое приведет нас на этой неделе в разные уголки Эстонии, – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Ждем всех сегодня в полдень на торжественное открытие юбилейной недели в Таллинне по адресу Тарту маантеэ, 1, где сто лет назад действовал составивший манифест независимости Эстонии Комитет спасения».

На торжественном собрании выступят премьер-министр Юри Ратас, историк Яак Юске и председатель Общества защиты природы Воотеле Хансен. Речи будут произнесены на фоне специально к мероприятию установленной стены, воссоздающей изображение фасада здания, в котором сто лет назад находилась конспиративная квартира Комитета спасения.

После торжественного собрания его участники прошествуют до здания Банка Эстонии, где будет представлена юбилейная монета достоинством в 2 евро. Там же актеры «VAT teater» Аго Соотс, Марго Тедер и Меэлис Пыдерсоо представят вниманию публики 10-минутный этюд о создании Комитета спасения.

В 14 часов в кинотеатре Apollo в центре Solaris состоится презентация первого произведения серии книг ЭР100 «100 лет эстонского государства».

По случаю столетия Эстонии годовщина государства отмечается впервые в течение всей юбилейной недели. Торжественные мероприятия юбилейной недели пройдут с 19 по 25 февраля в Таллинне, Хаапсалу, Нарве, Вильянди, Пярну, Пайде и Тарту.

В юбилейную неделю ЭР100 состоится более 650 событий в Эстонии и за рубежом. С программой праздничных мероприятий юбилейной недели можно ознакомиться здесь: www.ev100.ee/ru/yubileynaya-nedelya-er100.

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