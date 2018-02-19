В Эстонии стартует юбилейная неделя празднования столетия республики

«По случаю приближающегося юбилея vs расскажем о рождении нашего государства, совершив путешествие в историю, которое приведет нас на этой неделе в разные уголки Эстонии, – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Ждем всех сегодня в полдень на торжественное открытие юбилейной недели в Таллинне по адресу Тарту маантеэ, 1, где сто лет назад действовал составивший манифест независимости Эстонии Комитет спасения».

На торжественном собрании выступят премьер-министр Юри Ратас, историк Яак Юске и председатель Общества защиты природы Воотеле Хансен. Речи будут произнесены на фоне специально к мероприятию установленной стены, воссоздающей изображение фасада здания, в котором сто лет назад находилась конспиративная квартира Комитета спасения.

После торжественного собрания его участники прошествуют до здания Банка Эстонии, где будет представлена юбилейная монета достоинством в 2 евро. Там же актеры «VAT teater» Аго Соотс, Марго Тедер и Меэлис Пыдерсоо представят вниманию публики 10-минутный этюд о создании Комитета спасения.

В 14 часов в кинотеатре Apollo в центре Solaris состоится презентация первого произведения серии книг ЭР100 «100 лет эстонского государства».

По случаю столетия Эстонии годовщина государства отмечается впервые в течение всей юбилейной недели. Торжественные мероприятия юбилейной недели пройдут с 19 по 25 февраля в Таллинне, Хаапсалу, Нарве, Вильянди, Пярну, Пайде и Тарту.