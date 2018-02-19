Скандал в России: на Масленицу вместо чучела сожгли макет католического собора (видео)

В Русской православной церкви (РПЦ) осудили перформанс. Сжигание вместо чучела готического собора из веток вызывает у верующих людей только недоумение, заявил РИА "Новости" заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Символы христианства, к западной или восточной ветви они относятся, должны пользоваться уважением и неприкосновенностью. Предполагаем, что ничего кроме непонимания у верующих людей подобного рода перформансы вызвать не могут", - отметил Кипшидзе. По его словам, в церкви исходят из того, что какими бы творческими идеями художник ни руководствовался, он должен был предполагать, что сожжение готического здания может вызвать у некоторых людей ассоциацию с храмом, относящимся к западно-христианской культуре".

Сам Николай Полисский попытался объясниться и попросил прощения у всех оскорбленных действом. Архитектор считает, что ажиотаж вокруг сожжения макета стал результатом ошибки. Он отметил, что архитектурный стиль "пламенеющая готика" исторически использовался при постройке не только культовых, но и светских сооружений: замков, университетов, судов.

"Ничего культового в моем арт-объекте не было, естественно, отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика. Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костер, который выстроен в стиле готического здания. Ни одного культового символа в моей работе не было и не могло быть", - написал Полисский в своем Facebook.

"Я готов и надеюсь на диалог с представителями католической или православной церквей. Если, разобравшись в деталях, они обнаружат что-то кощунственное в адрес веры, я готов использовать все свои возможности для того, чтобы предать этот проект забвению, насколько это возможно в современном мире", - отметил художник.

"В нашей Масленице не было заложено ничего кощунственного, если кто-то неправильно меня понял, я прошу прощения, но эта обида нанесена невольно. Я не собирался никого оскорблять", - заверил архитектор.

В РПЦ положительно отреагировали на обращение Полисского. Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал его весьма конструктивным. "Очень важно иметь диалог с культурным сообществом, многие представители которого исходят из важности уважения достоинства верующих людей, независимо от того, к какой религии они относятся", - подчеркнул представитель РПЦ.

Кипшидзе подчеркнул, что верующие не виноваты в том, что увидели в горящем сооружении готический собор. По его мнению, этого можно было бы избежать, если бы коммуникация с деятелями культуры велась более активно и заинтересованно.