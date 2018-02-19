Пьяный петербуржец пытал сына-младенца раскаленной сковородой

Установлено, что 18 февраля 2018 года около 6:00 подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов по улице Лермонтова в Красном Селе. Мужчина приложил руку своего семимесячного сына к раскаленной сковороде, после чего нанес ему несколько ударов рукой по различным частям тела, сообщает официальный сайт ГУ МВД Петербурга.

Пострадавшему ребенку была оказана медицинская помощь, после чего он был направлен на амбулаторное лечение. У пострадавшего диагностированы ушибы и ожоги пальцев на левой руке. По данным прессы, пьяный отец пытался раскаленной сковородкой за что-то проучить своего сына.

"Несмотря на то, что мужчина, как и его жена - безработные, семья на профилактическом учете не состояла", - пишет "Фонтанка".