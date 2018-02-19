Саудовский принц арендовал у компании Трампа пентхаус на Манхэттене и съехал, не заплатив

По данным Bloomberg, компания Трампа Trump Organization владеет в этом здании двумя десятками шикарных квартир общей стоимостью около 170 млн долларов. Принц Фейсал бен Абдул Маджид аль-Сауд арендовал пентхаус под номером 21 в 2013 году. В иске сказано, что принц прекратил платить за аренду примерно в январе 2017 года, передает Newsru.com.

Представитель арендатора в суде заявил, что тот выехал из апартаментов. Однако юристы Trump Park Avenue утверждают, что так просто этот вопрос не решить.

Они утверждают, что в июне 2014 года было подписано соглашение об аренде апартаментов на пять лет - до июня 2019 года. Так что принцу надо перечислить 1,8 млн долларов в виде просроченных платежей и еще 1,9 млн - в счет будущей аренды. Согласно иску, с июля 2017 стоимость аренды для принца Фейсала - 115762,5 доллара в месяц.

Bloomberg отмечает, что в интернете то же помещение предлагалось в аренду по значительно более низкой цене - 75 тысяч долларов в месяц. На сайте StreetEasy опубликован план и галерея видов шикарной квартиры, обстановка которой выдержана в светлых тонах.