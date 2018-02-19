MWC 2018: Nokia продолжит набирать обороты

В понедельник, 26 февраля в Барселоне стартует ежегодная выставка Mobile World Congress. Как правило, за несколько дней до шоу крупнейшие производители гаджетов показывают свои новые продукты, дабы к началу выставки приковать как можно больше внимания общественности. К примеру, в этом году на MWC 2018 ожидается увидеть новый флагман Galaxy S9 от Samsung.

Поскольку время официальных анонсов ещё не пришло, нам приходится довольствоваться слухами и утечками, стремительно набирающими популярность в интернете. В частности, поговорим о Nokia, которая с относительным успехом вернулась на рынок смартфонов.