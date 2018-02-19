MWC 2018: Nokia продолжит набирать обороты

Вскоре пройдёт два года с возрождения мобильного бренда Nokia. В сотрудничестве с фирмой HMD Global компания выпустила на мировые рынки несколько недорогих, но мощных устройств, обогнав по продажам таких конкурентов, как Sony и HTC. Согласно некоторым утечкам, победное шествие финнов продолжится на шоу MWC 2018 в Барселоне, пишет портал Digitark.
В понедельник, 26 февраля в Барселоне стартует ежегодная выставка Mobile World Congress. Как правило, за несколько дней до шоу крупнейшие производители гаджетов показывают свои новые продукты, дабы к началу выставки приковать как можно больше внимания общественности. К примеру, в этом году на MWC 2018 ожидается увидеть новый флагман Galaxy S9 от Samsung.
Поскольку время официальных анонсов ещё не пришло, нам приходится довольствоваться слухами и утечками, стремительно набирающими популярность в интернете. В частности, поговорим о Nokia, которая с относительным успехом вернулась на рынок смартфонов.
Отчёт фирмы Counterpoint о продажах гаджетов в четвертом квартале прошлого года показал, что финны сумели захватить 1% рынка. Такая доля может показаться очень незначительной, однако если сравнить её с результатами других компаний, то Nokia опережает такие бренды, как HTC, Sony, Google, OnePlus и Asus. Интересно также то, что компании удалось вернуть звание мирового лидера на рынке кнопочных телефонов! Подробнее читайте на технопортале Telia Digitark.