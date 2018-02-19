Десятки эстонских фирм сделают 23 февраля выходным днем для сотрудников

В частности, такое решение приняли Forum Cinemas, Tele2, AS Toode и GrabCAD, сообщает Rus.err со ссылкой на пресс-службу Tele2.

По действующим правилам, выпадающие на выходные дни государственные праздники в Эстонии не компенсируются отдельными свободными днями. Поскольку 24 февраля в этом году выпадает на субботу, EV100 призвал работодателей добровольно сделать 23 февраля 2018 года выходным днем в честь столетия эстонской государственности.