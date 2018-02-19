понедельник, 19 февраля 2018 г.
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Десятки эстонских фирм сделают 23 февраля выходным днем для сотрудников

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Выходной. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Около тридцати предприятий присоединились к призыву посвященного столетию эстонской государственности веб-сайта EV100 предоставить 23 февраля выходной день своим работникам.

В частности, такое решение приняли Forum Cinemas, Tele2, AS Toode и GrabCAD, сообщает Rus.err со ссылкой на пресс-службу Tele2.

Предоставление выходного дня накануне государственного праздника также поддержал Центральный союз профсоюзов Эстонии.

По действующим правилам, выпадающие на выходные дни государственные праздники в Эстонии не компенсируются отдельными свободными днями. Поскольку 24 февраля в этом году выпадает на субботу, EV100 призвал работодателей добровольно сделать 23 февраля 2018 года выходным днем в честь столетия эстонской государственности.

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