Десятки эстонских фирм сделают 23 февраля выходным днем для сотрудников
19 февраля 2018 г., 9:50
Около тридцати предприятий присоединились к призыву посвященного столетию эстонской государственности веб-сайта EV100 предоставить 23 февраля выходной день своим работникам.
В частности, такое решение приняли Forum Cinemas, Tele2, AS Toode и GrabCAD, сообщает Rus.err со ссылкой на пресс-службу Tele2.
Предоставление выходного дня накануне государственного праздника также поддержал Центральный союз профсоюзов Эстонии.
По действующим правилам, выпадающие на выходные дни государственные праздники в Эстонии не компенсируются отдельными свободными днями. Поскольку 24 февраля в этом году выпадает на субботу, EV100 призвал работодателей добровольно сделать 23 февраля 2018 года выходным днем в честь столетия эстонской государственности.