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  • Фото: пожар в торговом центре Rocca al Mare охватил парковку на крыше

Фото: пожар в торговом центре Rocca al Mare охватил парковку на крыше Дополнено в 11.25!

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Сегодня утром в торговом центре Rocca al Mare в Таллинне вспыхнул пожар, посетителей эвакуировали. Сейчас торговый центр закрыт. Работы по тушению пожара продолжаются.

Спасательный департамент сообщил в Twitter, что пожар, вспыхнувший в понедельник утром в вентиляционной системе торгового центра Rocca al Mare, распространился также на парковку на крыше, ведутся работы по его ликвидации.

Люди в результате пожара не пострадали.

По сообщению Cпасательного департамента, около 9.56 утра поступило сообщение о пожаре в вентиляционной системе центра Rocca al Mare. Посетителей попросили покинуть центр, спасатели потушили пожар в вентиляционном устройстве. Сейчас спасатели с помощью термокамер выясняют, распространился ли пожар дальше по вентиляционной системе.

По словам очевидцев, из центра продолжает идти дым.

"После срабатывания сигнализации мы эвакуировали находившихся в здании людей. Насколько нам известно, Спасательный департамент взял очаг возгорания под контроль, опасности ни для кого больше нет", - сказала директор Citycon по коммуникации и маркетингу Линда Эйхлер.

"Поскольку инцидент произошел в понедельник утром, в торговом центре было относительно мало посетителей - около сотни человек. Автоматически сработала противопожарная система, после того, как закончатся работы по тушению, мы сможем оценить возникший ущерб", - заметила Эйхлер.

"О дальнейшем ходе работ по тушению пожара информирует Спасательный департамент. Торговый центр будет закрыт до тех пор, пока не будет дано соответствующее разрешение Спасательного департамента. Приносим клиентам извинения за неудобства. Центр будет открыт, когда он будет абсолютно безопасен для посетителей", - добавила Эйхлер.

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