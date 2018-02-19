Фото: пожар в торговом центре Rocca al Mare охватил парковку на крыше

Спасательный департамент сообщил в Twitter, что пожар, вспыхнувший в понедельник утром в вентиляционной системе торгового центра Rocca al Mare, распространился также на парковку на крыше, ведутся работы по его ликвидации.

Люди в результате пожара не пострадали.

По сообщению Cпасательного департамента, около 9.56 утра поступило сообщение о пожаре в вентиляционной системе центра Rocca al Mare. Посетителей попросили покинуть центр, спасатели потушили пожар в вентиляционном устройстве. Сейчас спасатели с помощью термокамер выясняют, распространился ли пожар дальше по вентиляционной системе.

По словам очевидцев, из центра продолжает идти дым.

"После срабатывания сигнализации мы эвакуировали находившихся в здании людей. Насколько нам известно, Спасательный департамент взял очаг возгорания под контроль, опасности ни для кого больше нет", - сказала директор Citycon по коммуникации и маркетингу Линда Эйхлер.

"Поскольку инцидент произошел в понедельник утром, в торговом центре было относительно мало посетителей - около сотни человек. Автоматически сработала противопожарная система, после того, как закончатся работы по тушению, мы сможем оценить возникший ущерб", - заметила Эйхлер.