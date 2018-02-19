Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Коста-Брава за 83 евро!
19 февраля 2018 г., 10:49
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Коста-Брава начиная с 83 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мадагаскар начиная с 715 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гватемалу начиная с 496 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 416 евро
Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 446 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Катманду начиная с 387 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Новую Зеландию начиная с 592 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Майами начиная с 298 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Мехико начиная с 340 евро
Туда-обратно из Стокгольма на Шри-Ланку начиная с 218 евро